معلمو الزاوية الحمراء يشتكون من عدم صرف حافز التدريس.. والتعليم ترد

تواصل عدد من معلمي إدارة الزاوية الحمراء التعليمية مع "مصراوي" وذلك بسبب عدم صرف حافز التدريس لهم، رغم بدء صرفه مع الراتب السابق لباقي الإدارات التعليمية، مؤكدين أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم حتى الآن، متسائلين عن أسباب هذا التأخير، باعتبار الحافز حقًا لهم أسوة بزملائهم في الإدارات الأخرى، مطالبين بسرعة التدخل لحسم الأمر وصرف المستحقات دون تأخير.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن حافز التدريس لجميع معلمي إدارة الزاوية الحمراء سيتم صرفه يوم 12 يناير، مؤكدًا على أنه لم يحدث أي تأخير في الصرف عن الموعد المحدد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه في حال حدوث أي تأخير أو وجود مشكلة فردية لدى أي معلم، يمكنه التقدم بشكوى رسمية، وسيتم فحصها على الفور، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت التقصير سيتم تحويل المسؤول إلى الشؤون القانونية.

وشدد المصدر على أن الوزارة حريصة على عدم تكرار أي تأخير في صرف حافز التدريس مستقبلًا، مؤكدًا اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمعلمين وحرصها على انتظام صرف مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة.

