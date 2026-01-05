حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

قد يشعر الكثير من الأشخاص بحرقة المعدة بشكل مفاجئ، رغم عدم تناول الطعام الحار أو الكحول أو التدخين، وهي العوامل المعروفة التي تسبب الارتجاع الحمضي.

وبحسب ديلي ميل، تحدث هذه الحالة عندما يصعد حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب إحساسًا حارقًا في الصدر، وقد يصاحبها رائحة فم كريهة أو بحة صوت أو غثيان.

وتحذر الدكتورة فيليبا كاي من تجاهل الحرقة المستمرة أو غير المبررة، لأنها قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية كامنة، وتشمل العوامل الأخرى التي قد تفاقم الأعراض الإفراط في الطعام، استهلاك الكافيين، ارتداء الملابس الضيقة، أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

ويعتمد بعض المرضى على مثبطات مضخة البروتون مثل "أوميبرازول" لتقليل حمض المعدة، إلا أن الاستخدام طويل الأمد قد يرفع مخاطر كسور العظام، نقص الفيتامينات، وحتى مشاكل في الذاكرة، ما يجعلها ليست حلاً دائمًا.

كما يمكن أن تكون الحرقة مؤشرًا على مشكلات صحية أخرى، مثل جرثومة المعدة التي يمكن تشخيصها وعلاجها بالمضادات الحيوية، أو فتق الحجاب الحاجز الذي قد يتطلب إصلاحًا جراحيًا بعد التشخيص بالتنظير المعدي.