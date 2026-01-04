وزير التعليم: إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفني

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف إتاحة تعليم فني جيد بمعايير دولية، وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب في سوق العمل من خلال حصولهم على شهادات دولية معتمدة ويسهم في تنمية المهارات الرقمية للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير، خلال اللقاء أهمية التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات العصر.