الإمارات تعلن مشاركتها في تمرين "درع الخليج 2026" بالسعودية

وكالات

انطلقت فعاليات تمرين "درع الخليج 2026"، المقام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل العسكري المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة وفق أفضل الممارسات.

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية، أن التمرين يشمل حزمة من الإجراءات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز منظومة الردع المرن لدول المجلس.

ويُعد تمرين "درع الخليج" أحد أبرز أوجه التعاون الدفاعي المشترك، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز أمنها واستقرارها، وترسيخ مفهوم العمل العسكري الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.