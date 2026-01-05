إعلان

الإمارات تعلن مشاركتها في تمرين "درع الخليج 2026" بالسعودية

كتب : مصراوي

01:34 م 05/01/2026

الإمارات والسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

انطلقت فعاليات تمرين "درع الخليج 2026"، المقام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل العسكري المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة وفق أفضل الممارسات.

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية، أن التمرين يشمل حزمة من الإجراءات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز منظومة الردع المرن لدول المجلس.

ويُعد تمرين "درع الخليج" أحد أبرز أوجه التعاون الدفاعي المشترك، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز أمنها واستقرارها، وترسيخ مفهوم العمل العسكري الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات تمرين درع الخليج 2026 السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
رياضة محلية

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا
أخبار المحافظات

بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا
"الشيوخ" يوافق على تعديل تشريعي بقانون ضريبة العقارات -تفاصيل
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق على تعديل تشريعي بقانون ضريبة العقارات -تفاصيل
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا
اقتصاد

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟