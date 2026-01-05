إعلان

وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية لتبسيط الإجراءات وزيادة الممولين

كتب : نشأت علي

01:26 م 05/01/2026 تعديل في 01:30 م

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التعديل في قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.

وأشار كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إلى أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلًا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيًّا على المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات، تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كل الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.

وأكد الوزير السعي لعمل تبسيط وتسهيل للإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبة؛ بهدف زيادة الاستثمارات.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثانٍ بشأن التسهيلات الضريبية؛ بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك الضريبة على العقارات الضريبة العقارية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
أخبار مصر

السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة
علاقات

طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة

بالصور- هبوط بكوبري الصاغة في الزقازيق ومحافظ الشرقية يباشر الإصلاح
أخبار المحافظات

بالصور- هبوط بكوبري الصاغة في الزقازيق ومحافظ الشرقية يباشر الإصلاح
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا
اقتصاد

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟