إعلان

من أعد كتب الصف الأول والثاني الإعدادي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : أحمد الجندي

12:30 ص 05/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن كتب المدرسة للصفين الأول والثاني الإعدادي لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وشركات خاصة هي التي تولت وضعها وتأليفها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين.

ونوهت مصادر أن شركة GPS المالكة لـ"كتاب المعاصر" تولت وضع وتأليف كتب الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وشركة نهضة مصر كتاب الأضواء أُسند إليها إعداد وتأليف كتاب اللغة العربية لنفس الصفين، وأن وزارة التربية والتعليم و"تطوير المناهج" لم يكن لهما دور فعلي في إعداد هذه المناهج، مما أثار مخاوف حول جودة التعليم ومحتوى الكتب.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن ما يُتداول عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن جميع الكتب صادرة عن الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الوزارة هي الجهة الرسمية المخوّلة بوضع واعتماد المناهج، وأن أي كتب متداولة من قبل شركات خاصة ليست معتمدة رسميًا.

اقرأ أيضاً:

السيسي يلتقي وفد الـ"فيفا" ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

مدبولي: أسعى لبث البشرى في نفوس المصريين بأن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الإعدادية الكتب المدرسية التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026