من أعد كتب الصف الأول والثاني الإعدادي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن كتب المدرسة للصفين الأول والثاني الإعدادي لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وشركات خاصة هي التي تولت وضعها وتأليفها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين.

ونوهت مصادر أن شركة GPS المالكة لـ"كتاب المعاصر" تولت وضع وتأليف كتب الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وشركة نهضة مصر كتاب الأضواء أُسند إليها إعداد وتأليف كتاب اللغة العربية لنفس الصفين، وأن وزارة التربية والتعليم و"تطوير المناهج" لم يكن لهما دور فعلي في إعداد هذه المناهج، مما أثار مخاوف حول جودة التعليم ومحتوى الكتب.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن ما يُتداول عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن جميع الكتب صادرة عن الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الوزارة هي الجهة الرسمية المخوّلة بوضع واعتماد المناهج، وأن أي كتب متداولة من قبل شركات خاصة ليست معتمدة رسميًا.

