إعلان

قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد

كتب : صابر المحلاوي

01:33 م 05/01/2026

النيابة العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين، حبس أعضاء مافيا الآثار المزيفة والعملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المضبوطات، وانتدبت لجنة من آثار مصر لفحص 3 تماثيل ضبطت بحوزة المتهمين، والتي كانوا يستخدمونها للنصب على مهووسي الكنوز الفرعونية. كما تم إرسال المبالغ المالية المزعومة للتزييف والتزوير إلى الطب الشرعي للتأكد من مدى صحتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين وعدد ضحاياهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام أفراد التشكيل العصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عبر انتحال صفة مسؤولين أو خبراء آثار.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى الفيلات المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهم: 3 تماثيل متوسطة الحجم يشتبه في أثريتها، و3 طبنجات صوت، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية المقلدة، و2 سلاح أبيض، و12 هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وجهاز آي باد.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية، وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب انتحال الصفة.

وأرشد المتهمون عن مصدر حصولهم على المبالغ المالية المقلدة، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي مقلد و5 كارنيهات منسوب صدورها لجهات ثقافية ودولية وإعلامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة مافيا الآثار المزيفة الشيخ زايد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
زووم

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة
علاقات

طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة

بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
نصائح طبية

حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟