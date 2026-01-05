قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين، حبس أعضاء مافيا الآثار المزيفة والعملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المضبوطات، وانتدبت لجنة من آثار مصر لفحص 3 تماثيل ضبطت بحوزة المتهمين، والتي كانوا يستخدمونها للنصب على مهووسي الكنوز الفرعونية. كما تم إرسال المبالغ المالية المزعومة للتزييف والتزوير إلى الطب الشرعي للتأكد من مدى صحتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين وعدد ضحاياهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام أفراد التشكيل العصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عبر انتحال صفة مسؤولين أو خبراء آثار.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى الفيلات المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهم: 3 تماثيل متوسطة الحجم يشتبه في أثريتها، و3 طبنجات صوت، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمحلية المقلدة، و2 سلاح أبيض، و12 هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وجهاز آي باد.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية، وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب انتحال الصفة.

وأرشد المتهمون عن مصدر حصولهم على المبالغ المالية المقلدة، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي مقلد و5 كارنيهات منسوب صدورها لجهات ثقافية ودولية وإعلامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

