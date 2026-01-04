شهدت محافظة الجيزة افتتاح منفذ بيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية، في خطوة تعكس التوجه نحو ربط التعليم بالإنتاج ودعم الاقتصاد التعليمي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وبحسب بيان، حضر الافتتاح كل من سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن، وكيل المديرية، وعبير حسين، مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، والمستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، ونشوى سمير، مدير التعليم الزراعي، وسعاد محمد، مدير إدارة العمرانية، وغادة وكيل إدارة العمرانية، وسلوى إبراهيم، مدير التعليم الفني بإدارة العمرانية.

وأكد سعيد عطية أن المنفذ يمثل نموذجًا عمليًا للتعليم المنتج، ويعكس مهارات الطلاب وقدراتهم التطبيقية الحقيقية، مشددًا على أن دعم التعليم الفني والزراعي أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وسوق العمل.

وأشار إلى أن منتجات المدارس الزراعية تتميز بالجودة العالية والانضباط في معايير الإنتاج، موضحًا أن مثل هذه المنافذ تسهم في:

تدريب الطلاب عمليًا على أسس الإنتاج والتسويق

غرس ثقافة العمل والاعتماد على الذات

دعم موارد المدارس وتحسين البيئة التعليمية

تقديم منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطن

و ثمّن وكيل أول وزارة التعليم جهود قيادات التعليم الفني والزراعي والمعلمين القائمين على العملية التعليمية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا أكبر في هذه المنافذ، بما يعزز مكانة التعليم الفني كرافعة للتنمية الشاملة.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الرامية إلى تحويل التعليم من مسار نظري إلى منظومة متكاملة تقوم على الإتقان والإنتاج والابتكار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.

