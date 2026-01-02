تصل لـ 5.. تحذير مهم من رئيس مركز تغير المناخ بشأن درجات الحرارة ليلًا

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، وعضو مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض حاد ومتسارع في درجات الحرارة مع غروب شمس اليوم.

وأوضح أنه هناك انخفاض حاد ومتسارع في درجات الحرارة خلال الساعات المسائية، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 5 درجات مئوية ليلًا، داعياً المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلًا: "حافظوا على أنفسكم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الشمالية للبلاد، مشيرةً إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت تكوّن السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

