رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للطلاب في جميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، للعام الدراسي 2026 / 2027، اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر كامل.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون حصريًا عبر بوابة التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية على الرابط التالي: من هنا

، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات خارج المنصة الإلكترونية أو بعد انتهاء الفترة المحددة، حرصًا على تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة كافة التعليمات والشروط الخاصة بالقبول عبر بوابة التقديم لضمان استكمال إجراءات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بنجاح.

