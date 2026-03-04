أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح فرصة استثمارية جديدة بنظام التخصيص الفوري لإقامة مشروع تجاري بالعاصمة الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض 89.6 مليون جنيه، مع نسبة جدية حجز 10%، ومدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

تقع قطعة الأرض في الحي السكني الخامس R5 – العاصمة الجديدة، بنشاط تجاري وبمساحة 3097 مترًا مربعًا، وسجل سعر المتر 28920 جنيهًا

شروط الحصول على قطعة الأرض:

النسبة البنائية: بحد أقصى 40% من مساحة الأرض.

الارتدادات: 6 أمتار من جميع الجهات.

الارتفاع: بدروم + دور أرضي + دورين متكررين.

الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات.

الالتزام بالقيود والارتفاعات

المساحة قابلة للزيادة أو العجز طبقًا لما يتم تسليمه على الطبيعة.



طريقة السداد



استكمال السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وتشمل:

10% تم سدادها.

15% تُسدد خلال شهر من الإخطار بالموافقة، بجانب 1.5% مصروفات إدارية، ومجلس أمناء.

سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

استحقاق أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد.

إضافة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.