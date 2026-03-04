إعلان

الإسكان تطرح فرصة استثمارية بالعاصمة الجديدة بنظام التخصيص الفوري

كتب : محمد عبدالناصر

01:50 م 04/03/2026

وزارة الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح فرصة استثمارية جديدة بنظام التخصيص الفوري لإقامة مشروع تجاري بالعاصمة الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض 89.6 مليون جنيه، مع نسبة جدية حجز 10%، ومدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

تقع قطعة الأرض في الحي السكني الخامس R5 – العاصمة الجديدة، بنشاط تجاري وبمساحة 3097 مترًا مربعًا، وسجل سعر المتر 28920 جنيهًا

شروط الحصول على قطعة الأرض:

النسبة البنائية: بحد أقصى 40% من مساحة الأرض.

الارتدادات: 6 أمتار من جميع الجهات.

الارتفاع: بدروم + دور أرضي + دورين متكررين.

الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات.

الالتزام بالقيود والارتفاعات
المساحة قابلة للزيادة أو العجز طبقًا لما يتم تسليمه على الطبيعة.


طريقة السداد


استكمال السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وتشمل:

10% تم سدادها.

15% تُسدد خلال شهر من الإخطار بالموافقة، بجانب 1.5% مصروفات إدارية، ومجلس أمناء.

سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

استحقاق أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد.

إضافة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
شئون عربية و دولية

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام
دراما و تليفزيون

من كواليس "حد أقصى".. روجينا تشارك فيديو جديد عبر إنستجرام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة