أكدت وزارة الطاقة السعودية ، اليوم الأربعاء، أن إمدادات النفط من مصفاة رأس تنورة، الواقعة شرق المملكة، لم تتأثر رغم تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، ويبلغ حجم الإنتاج اليومي للمصفاة حوالي 550 ألف برميل.

وصرح مصدرٌ مسؤولٌ في الوزارة بأنه في صباح اليوم الأربعاء "تعرَّضت مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، في وقت سابق اليوم ، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الذي استهدف مصفاة رأس تنورة تم باستخدام طائرة مسيّرة .

وأضاف: "أن الهجوم لم يسفر عن أضرار بحسب التقديرات الأولية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة نفط تابعة لها في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة.