بالصور- محافظ البحيرة تتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركز كفر الدوار، مع انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

شملت جولة المحافظ مدرستي "طلعت حرب الإعدادية بنات" و"صلاح سالم الإعدادية"، تابعت خلالها انتظام سير الامتحانات، وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، والتزام القائمين عليها بالتعليمات والضوابط.

وأكدت عازر، أن وجودها بين أبنائها الطلاب في أول أيام الامتحانات يحمل رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن اللجان تسودها حالة من الهدوء والتنظيم، وأن وجوه الطلاب تعكس التفاؤل ببداية امتحانية مستقرة.

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 134 ألفًا و 573 طالبًا وطالبة بالمرحلة العامة والمهنية والتربية الخاصة داخل 618 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، صرّح الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز 592 لجنة لاستقبال 128 ألفًا و 710 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و 23 لجنة لـ 5828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، إضافة إلى 3 لجان تستقبل 35 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة.

وأشار وكيل الوزارة إلى تطبيق نظام "البوكليت" داخل جميع اللجان، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحة لتأمين اللجان وتوفير الرعاية اللازمة.