بالصور- استئصال ورم بحجم كرة تنس من مخ مريضة في الإسكندرية

كتب : محمد البدري

12:58 م 04/03/2026
نجح فريق طبي متخصص بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، في إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة ومعقدة، لاستئصال ورم ضخم من مخ مريضة بشكل كامل.

وأظهرت الفحوصات الطبية وصور الأشعة وجود ورم ضخم بقطر يقترب من 6 سنتيمترات ما يعادل حجم كرة التنس تقريبا، يضغط بشكل مباشر على المراكز الحساسة بالمخ، مما استلزم تدخلاً جراحيا ميكروسكوبيا فائق الدقة لضمان الحفاظ على سلامة الأنسجة العصبية.


نتائج الجراحة وحالة المريضة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مجدي شحاتة، مدير مستشفى رأس التين العام، أن العملية تمت بنجاح تام، حيث خرجت المريضة من غرفة العمليات بحالة صحية جيدة جدا ووعي كامل، مشيداً بجهود الفريق الطبي وتفانيه في تقديم خدمة طبية متميزة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة مديرية الصحة لتقديم خدمات طبية نادرة ودقيقة بمستشفيات القطاع العام لخدمة المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.


الفريق الطبي

أجرى الجراحة فريق متخصص من قسم جراحة المخ والأعصاب، ضم كلاً من الدكتور محمد رفعت، استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور مهاب خلف، أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

كما شارك في الجراحة فريق من أطباء التخدير يضم الدكتور محمد ماهر استشاري التخدير، وعضوية الأطباء الدكتورة ندا عصام والدكتورة رنيم علي، بمعاونة مساعد التخدير مصطفى رجب، وفريق التمريض محمد سلامة وهبة السيد.

