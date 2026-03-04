إعلان

تبدأ اليوم.. إيران تستعد لمراسم دفن ووداع علي خامنئي

كتب : محمد جعفر

01:03 م 04/03/2026

آية الله علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي ستُقام بدءًا من مساء الأربعاء ولمدة ثلاث ليالٍ في مصلى الإمام الخميني في طهران.

وأكد مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران في بيان له تقديم التعازي للأمة الإسلامية وكافة أحرار العالم، داعيًا جميع فئات الشعب الإيراني من نساء ورجال، عمال وفلاحين، معلمين وطلاب، للمشاركة الحاشدة في مراسم الوداع مع جثمان المرشد، إظهارًا للوحدة الوطنية والوفاء لقيم الثورة الإسلامية والوقوف في وجه أعداء الوطن.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن المرشد الراحل سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، دون تحديد موعد لمراسم الدفن، وفقًا لوكالة فارس للأنباء، كما أكد المصدر أن اختيار المرشد الأعلى الجديد قد يتأجل حتى بعد انتهاء مراسم التشييع.

يُذكر أن خامنئي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا بعد قيادة إيران لمدة 36 عامًا، إثر غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته السبت الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل وإيران المرشد الإيراني الجديد تشييع علي خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
شئون عربية و دولية

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة
سفرة رمضان

أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
أخبار البنوك

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة