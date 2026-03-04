أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي ستُقام بدءًا من مساء الأربعاء ولمدة ثلاث ليالٍ في مصلى الإمام الخميني في طهران.

وأكد مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران في بيان له تقديم التعازي للأمة الإسلامية وكافة أحرار العالم، داعيًا جميع فئات الشعب الإيراني من نساء ورجال، عمال وفلاحين، معلمين وطلاب، للمشاركة الحاشدة في مراسم الوداع مع جثمان المرشد، إظهارًا للوحدة الوطنية والوفاء لقيم الثورة الإسلامية والوقوف في وجه أعداء الوطن.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن المرشد الراحل سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران، دون تحديد موعد لمراسم الدفن، وفقًا لوكالة فارس للأنباء، كما أكد المصدر أن اختيار المرشد الأعلى الجديد قد يتأجل حتى بعد انتهاء مراسم التشييع.

يُذكر أن خامنئي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا بعد قيادة إيران لمدة 36 عامًا، إثر غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته السبت الماضي.