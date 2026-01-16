إعلان

تعليم الجيزة تعلن جاهزيتها الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026

كتب- أحمد الجندي:

09:54 م 16/01/2026
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات نصف العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والدقة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت المديرية أن الاستعدادات تمت تحت قيادة واعية ومسؤولة من سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، حيث شملت الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية بكافة الإدارات التعليمية.

وأوضحت المديرية أنه جرى الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية، مع التأكد من توافر الانضباط الكامل داخل المدارس وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة للطلاب، إلى جانب الالتزام التام بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تم التأكد من جاهزية الكنترولات وأعمال الرصد والمراجعة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية والمركزية للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وشدد سعيد عطية على أن الامتحانات تمثل حقًا أصيلًا للطالب، مؤكدًا أن المديرية لن تدخر جهدًا في توفير مناخ تربوي عادل يضمن أن تعكس النتائج المستوى الحقيقي للطلاب، بعيدًا عن أي تجاوزات أو معوقات، مع استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الامتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه الجاهزية تعكس حرصها على أداء رسالتها الوطنية، ودعم الطلاب، وطمأنة أولياء الأمور، وترسيخ الثقة في منظومة تعليمية قائمة على المسؤولية والانضباط والعدالة.

