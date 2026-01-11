إعلان

"التزام بلائحة الانضباط".. مديرة تعليم القاهرة تتفقد مدارس مصر القديمة وغرب القاهرة

كتب : أحمد الجندي

03:39 م 11/01/2026 تعديل في 04:50 م
كتب- أحمد الجندي:

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية القاهرة، اليوم الأحد، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة وسير العملية الامتحانية بإدارتي مصر القديمة التعليمية وغرب القاهرة التعليمية، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحرص الدولة على مصلحة الطلاب وضمان نزاهة الامتحانات.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بإدارة مصر القديمة التعليمية، حيث تابعت الدكتورة أبو كيلة سير الامتحانات في عدد من المدارس، منها مدرسة النصر الرسمية لغات، ومدرسة المنيل الإعدادية بنات، ومدرسة عاطف بركات الرسمية لغات، ومدرسة المنيل الرسمية لغات.

وشددت خلال الزيارة على المنع التام لاصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان، مؤكدًة ضرورة الالتزام الكامل بلائحة الانضباط، وحرصها على متابعة انتظام اللجان وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب، كما أجرت حوارًا مباشرًا مع أولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم، والتأكيد على الاهتمام بحقهم النفسي والتعليم.

عقب ذلك، توجهت مدير المديرية إلى إدارة غرب القاهرة التعليمية، حيث كان في استقبالها نرمين جرجس مدير عام الإدارة، وبدأت الجولة بزيارة مدرسة قصر الدوبارة الرسمية لغات للتأكد من انتظام سير الامتحانات وتوافر البيئة المناسبة للطلاب.

كما تابعت امتحانات مدرسة طلعت الصناعية الثانوية بنات، واطلعت على الأعمال الفنية للطالبات، مشيدة بالمستوى المتميز للوحات والتصميمات، ومؤكدة أهمية دعم التعليم الفني وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطالبات.

