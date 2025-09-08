كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، وذلك خلال الفترة من 7 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر 2025، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي.. اضغط هنا.

ويشمل التقديم هذا العام لأكثر من 70 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز التميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم يستهدف اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

وأضاف أن العمل داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز يوفر فرصًا واسعة لاكتساب خبرات مهنية وعلمية متقدمة، بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية مجزية تُمنح وفقًا لمعايير الأداء والكفاءة.

