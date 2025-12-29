إعلان

التعليم تلغي الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.. ما السبب؟

كتب : أحمد الجندي

01:03 م 29/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديلات رسمية على الهيكل التنظيمي للوزارة، تضمنت إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الإداري.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مهام الإدارة السابقة سيتم تقسيمها إلى وحدات منفصلة ضمن ديوان وزارة التربية والتعليم، بحيث تتولى كل وحدة مسؤولية محددة، بما يسهل تنظيم العمل ويعزز الرقابة الداخلية.

اقرأ أيضاً:


حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة

هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026