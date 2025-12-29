التعليم تلغي الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.. ما السبب؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديلات رسمية على الهيكل التنظيمي للوزارة، تضمنت إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الإداري.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مهام الإدارة السابقة سيتم تقسيمها إلى وحدات منفصلة ضمن ديوان وزارة التربية والتعليم، بحيث تتولى كل وحدة مسؤولية محددة، بما يسهل تنظيم العمل ويعزز الرقابة الداخلية.

