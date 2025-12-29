مواعيد امتحانات مادة البرمجة العملي لطلاب الصف الأول الثانوي 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك عبر منصة كيريو (QUREO).

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستُعقد داخل المدارس، مع إمكانية أداء الامتحان باستخدام التابلت الشخصي للطالب أو الأجهزة المتاحة بالمدرسة، على أن يُلتزم بأداء الامتحان في اللجنة المخصصة وفي الأوقات المحددة.

ويجب ألا يزيد عدد الطلاب باللجنة الامتحانية عن 15 طالبًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات. كما سيتم تحديد وقت أداء امتحان طلاب الخدمات بما تراه إدارة المدرسة مناسبًا خلال فترة الامتحانات.

وفيما يخص المحافظات التي لم تستلم التابلت، شددت الوزارة على ضرورة توفير الأجهزة اللازمة لضمان أداء جميع الطلاب للامتحان.

الجدول الزمني للامتحانات

30-12-2025: القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية.

31-12-2025: الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية، الغربية.

5-1-2026: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالجدول والإجراءات لضمان سير الاختبارات بسلاسة، مع اعتبار الأمر هامًا وتحت رعاية مديريات التربية والتعليم شخصيًا.

