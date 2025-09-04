إعلان

التعليم تعلن خطة الدراسة للمدارس الثانوية الفنية 2025- 2026

07:15 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    خطة الدراسة للمدارس الثانوية الفنية
    خطة الدراسة للمدارس الثانوية الفنية
    خطة الدراسة للمدارس الثانوية الفنية
كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل خطة الدراسة للمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ رسميًا في 20 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التزام المدارس بالخطة الدراسية

أكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس الفنية بالخطة الموضوعة للفصل الدراسي الأول من العام الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في مختلف التخصصات.

الفئات المستهدفة من الخطة

تشمل خطة الدراسة التي أصدرتها الوزارة جميع المدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات، بمختلف تخصصاتها من صناعي وزراعي وتجاري وسياحي، وذلك في إطار تطبيق منهجية الجدارات التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتشمل خطة الدراسة الاتي:

الثانوية الفنية التربية والتعليم خطة العام الدراسي
