بيان من مدرسة الألسن الدولية بعد إصابة 4 تلاميذ بفيروس "MFMD"

كتب : مصراوي

09:24 م 30/09/2025

وزارة التريية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت إدارة مدرسة الألسن الدولية بالجيزة، رصد 4 حالات إصابة بفيروس Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) المعروف بفيروس "اليد والقدم والفم"، مؤكدة أن الفيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه خلال أيام قليلة دون أي مضاعفات.

ووجه المهندس مصطفى الخروبي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية العاجلة، والتي شملت إغلاق وتعقيم الفصل بالكامل، وإبلاغ أولياء الأمور المعنيين بمتابعة أبنائهم في المنزل كإجراء احترازي، بالإضافة إلى متابعة الحالات من قِبل طبيب المدرسة والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لتقديم الرعاية والتوصيات الطبية.

وشددت المدرسة على أن الوضع مستقر تمامًا ولا يستدعي القلق، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها.

كما أوضحت أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، وسيتم تعويض الطلاب عن فترة إغلاق الفصل لضمان عدم تأثر مستواهم الدراسي.

4 طلاب فقط.. بيان عاجل من "تعليم الجيزة" بشأن غلق فصل بعد انتشار مرض جلدي

بعد إصابة 4 طلاب وغلق فصل.. ما هو مرض "اليد والقدم والفم"؟

MFMD مصطفى الخروبي مدرسة الألسن الدولية

