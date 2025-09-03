كتب- أحمد الجندي:

حققت محافظة القاهرة إنجازًا مميزًا بحصولها على أربعة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة "فرسان القراءة" للعام الدراسي 2024-2025، والتي شارك فيها طلاب التحدي (النور والأمل).

وقدمت الدكتورة همت أبوكيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تهانيها القلبية للطلاب الفائزين، معربة عن فخرها بتفوق وتميز أبنائها من ذوي الهمم.

كما وجهت الشكر لتوجيه عام المكتبات، وإدارة التربية الخاصة، والمشرفين على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأوضحت المديرية أن النتائج جاءت كالتالي:

المركز الثاني: الطالبة شروق محمد سليمان، من مدرسة أمل حلوان بنات، التابعة لإدارة حلوان التعليمية، بمدرسة الأمل.

المركز التاسع: الطالب محمد عماد سيد علي، من مدرسة أمل حلوان، التابعة لإدارة حلوان التعليمية بمدرسة الأمل.

المركز الثاني: الطالب عمرو إسلام رجب، من مدرسة النور للمكفوفين، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، بمدرسة النور.

المركز التاسع: الطالب فلوباتير وائل موريس، من مدرسة النور للمكفوفين، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، بمدرسة النور.

