تعليم القاهرة تطلق مبادرة لاكتشاف الموهوبين في تكنولوجيا المعلومات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة «أشبال مصر الرقمية» للعام الدراسي 2025/2026، والتي تهدف إلى إعداد جيل متميز يمتلك مهارات متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز من قدرة مصر الرقمية على المنافسة عالميًا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن المبادرة تستهدف الطلاب المتفوقين الحاصلين على نسبة 90% فأكثر في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، والمقيدين بالمرحلة الإعدادية (من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي) بجميع المدارس الحكومية والتجريبية والقومية والخاصة.

وأوضحت المديرية أن التسجيل مفتوح من يوم 16 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2025 عبر الموقع الرسمي للمبادرة (DECI.gov.eg)، وتستمر فترة البرنامج لمدة ستة أشهر، منها خمسة أشهر خلال العام الدراسي، وشهر إضافي في العطلة الصيفية.

شروط التقديم

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يمتلك الشغف والرغبة في التعلم بمجال تكنولوجيا المعلومات.

أن يكون مقيدًا بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة

طالبت المديرية المتقدمين بتجهيز المستندات الآتية في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 2 ميجا بايت:

صورة شهادة ميلاد الطالب.

بيان نجاح عن العام الدراسي 2024/2025.

بيان قيد للعام الدراسي 2025/2026.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) لولي الأمر.

