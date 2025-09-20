وكيل تعليم أسيوط يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جولة ميدانية شملت خمس مدارس بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتفقد "دسوقي" عددًا من قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، إضافةً إلى حجرات تحضير المعامل، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل الوسائط المتعددة، والمكتبات، وغرف المصادر، وحجرات التربية الفنية والزراعية والاقتصاد المنزلي، وقاعات الاجتماعات وحدائق المدارس.

وشملت الجولة زيارة مدارس: الثانوية العسكرية الميكانيكية، وسميح السعيد الثانوية، وجمال فرغلي سلطان الثانوية العسكرية، وناصر الثانوية العسكرية، والسيدة عائشة الإعدادية بنات بإدارة أسيوط التعليمية، وذلك بمرافقة سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين وكيل الإدارة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها، وتكثيف لجان المتابعة بجميع الإدارات التعليمية لضمان الانضباط وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية. كما وجّه بضرورة تعليق قوائم أسماء الطلاب على الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

وأكد "دسوقي" على أهمية الالتزام بالإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 50 طالبًا في الفصل الواحد، مع التأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وصيانة أدوات المعامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.



وشدد وكيل الوزارة على التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية لرفع أي إشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، ومنع انتشار الكلاب الضالة.





