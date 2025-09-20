وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة استعدادًا للعام الدراسي

كتب- أحمد الجندي:

أكملت مدارس القطاع الجنوبي استعداداتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وفقاً لتوجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و ياسر أنس، وكيل المديرية.

وأوضحت المديرية أن جميع المدارس بالقطاع الجنوبي انتهت من تجهيز الفصول الدراسية والمعامل وقاعات رياض الأطفال ودورات المياه، إلى جانب أعمال الصيانة ودهان الأبواب وتركيب اللوحات الإرشادية، كما تم تنظيم الفناء ورفع الأعلام المصرية فوق مباني المدارس، في مشهد احتفالي لاستقبال الطلاب.

وأشارت المديرية إلى أن المعلمين والمعلمات والعاملين بالمدارس شاركوا بفاعلية في تزيين المدارس وتحسين بيئتها التعليمية، كما شارك الطلاب في بعض الأنشطة التنظيمية، ضمن جهود مشتركة لإظهار المدارس في أفضل صورة ممكنة مع بداية العام الدراسي.

كما قامت الإدارات التعليمية بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي، دون ربطها بالمصروفات.

وأعربت المديرية عن شكرها وتقديرها لمديري الإدارات التعليمية والمعلمين والعاملين بمختلف الإدارات، والتي تشمل: إدارة المستقبل، السيدة زينب، الخليفة، المقطم، مصر القديمة، دار السلام، البساتين، المعادي، المعصرة، حلوان، والتبين.

