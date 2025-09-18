كتب- أحمد الجندي:

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، ثلاث مدارس جديدة بعدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

شملت الجولة افتتاح مدرسة الدكتور عبد السند يمامة الثانوية المشتركة بمنيل شيحة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، والمقامة على مساحة 3000 متر مربع، وتضم مبنيين متكاملين يشتملان على 24 فصلًا دراسيًا موزعة بالتساوي بين البنين والبنات، فضلًا عن معامل علمية، ملاعب، قاعات أنشطة، ومكتبة متطورة.

كما افتتح الوزير والمحافظ مدرسة السلام الرسمية للغات بإدارة الهرم التعليمية، والتي تضم 28 فصلًا مجهزًا إلى جانب معامل حديثة ومكتبة متكاملة، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال وعددًا من الفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزيتها.

وافتتحا أيضًا مدرسة كمال الجنزوري للتعليم الأساسي، التي تضم 33 فصلًا دراسيًا ومعامل ومرافق متكاملة، بما يعزز البيئة التعليمية المقدمة للطلاب.

وأكد وزير التعليم أن افتتاح هذه المدارس الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في المنشآت التعليمية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة. وأوضح أن الوزارة أنهت جميع أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

من جانبه، شدد محافظ الجيزة على أن ملف التعليم يمثل أولوية قصوى للمحافظة، مشيرًا إلى أن دخول هذه المدارس الخدمة سيساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول. وكشف أن هذا العام يشهد دخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 511 مليون جنيه، بما يوفر 619 فصلًا دراسيًا جديدًا، إضافة إلى دعم المدارس بـ 30 ألف مقعد و10 آلاف سبورة حديثة.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

قرار وزاري جديد لتنظيم مواد وأنشطة الثانوية العامة والامتحانات الفصلية

احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة

أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي لـ"التعليم" لاستقبال الأطفال