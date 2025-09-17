أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي لـ"التعليم" لاستقبال الأطفال

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًّا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، يتضمن الإجراءات الخاصة بالاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وبما يضمن انتظام العمل بمرحلة رياض الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وتربوية عالية الجودة.

أنشطة تهيئة في أول يومَين

وأكدت الوزارة في تعليماتها ضرورة تخصيص أول يومَين من الدراسة لتنفيذ أنشطة التهيئة المعتادة في بداية كل عام، من أجل استقبال الأطفال في أجواء من البهجة والمرح، بمشاركة أولياء الأمور؛ بما يساعد على تيسير اندماج الأطفال مع الروضة الجديدة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات الفنية الخاصة برياض الأطفال، مع نشرها بين الموجهين والمعلمات؛ لضمان توحيد المعايير داخل الروضات.

ووجهت الوزارة الروضات إلى تعزيز قنوات التواصل الإيجابي مع أولياء الأمور؛ بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في دعم أنشطة الروضة على مدار العام الدراسي، بما يرسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية.

وطالبت الوزارة جميع الروضات بالعمل وفقًا لخريطة توزيع المناهج وجدول الفترات الدراسية، والالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي، مع تفعيل الأنشطة والوسائل التربوية التي تجعل الروضة بيئة جاذبة للأطفال طوال العام.

وشددت التعليمات على أهمية موافاة الإدارة العامة لرياض الأطفال بتقارير دورية حول الجهود المبذولة في تطبيق نظام تحسين الجودة داخل المؤسسات التعليمية؛ بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية والتربوية.

دور التوجيه الفني

وأكدت الوزارة، في ما يتعلق بدور التوجيه، ضرورة المتابعة المستمرة لقاعات رياض الأطفال لضمان انتظام الحضور وتنفيذ الأنشطة التعليمية المخطط لها، ومتابعة أداء المعلمات في توظيف خبرات التنمية المهنية داخل القاعات، بما يسهم في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، والالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة وإعداد خطط التحسين وفق المعايير المحددة، وتقديم الدعم اللازم للروضات من أجل تنفيذ مبادرات وأنشطة متنوعة تعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدى الأطفال، ومتابعة الجمعيات الأهلية ومراكز تنمية الأسرة والطفل والقاعات الملحقة بالمساجد المرخص لها بفتح قاعات رياض أطفال، وتقديم الدعم الفني لها.

