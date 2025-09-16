تحية العلم يوميًا وصيانة شاملة.. تعليمات جديدة لضبط مدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولاته الميدانية المكثفة على عدد من الإدارات التعليمية، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث قام بزيارة تفقدية لإدارتي أوسيم ومنشأة القناطر لمتابعة جاهزية المدارس والاطمئنان على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.

متابعة الصيانة والجاهزية

في إدارة أوسيم التعليمية، شملت الجولة عددًا من المدارس منها الأبطال الابتدائية، وكهرباء غرب القاهرة، والثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة الصيد الابتدائية. واطمأن عطية على أعمال الصيانة وتجهيز الفصول والدهانات وصلاحية المقاعد ودورات المياه، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في هذه الجوانب.

أما في إدارة منشأة القناطر التعليمية، فقد تفقد وكيل الوزارة مدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي، ومدرسة الجلاتمة الإعدادية، حيث تابع موقف استلام وتسليم الكتب المدرسية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من أول يوم دراسي.

تعليمات مشددة لتحقيق الانضباط

وخلال جولته، أصدر "عطية" حزمة من التعليمات الصارمة، أبرزها الالتزام اليومي بتحية العلم والنشيد الوطني، ومنع صعود أي فصل دراسي دون وجود معلم، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

كما شدد على ضرورة تسليم الكتب للطلاب منذ اليوم الأول دون أي تأخير، وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من داخل المدارس، كما وجّه بضرورة صيانة المقاعد والسبورات والمراوح ودورات المياه بشكل كامل، إلى جانب إطلاق مبادرات للتشجير وأعمال الدهانات للحفاظ على نظافة وجمال المدارس.

أولوية الطالب وولي الأمر

وفي لقائه بالمعلمين وأولياء الأمور، أكد عطية أن "مصلحة الطالب وراحة ولي الأمر تمثلان أولوية قصوى"، مشددًا على أن الانضباط منذ اليوم الأول هو الضمان الحقيقي لنجاح العام الدراسي.

