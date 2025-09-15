إعلان

أسعار الكتب المدرسية للمدارس الخاصة 2026.. التفاصيل كاملة

07:00 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيم المقررة لأسعار الكتب المدرسية بمدارس التعليم الخاص (عربي – لغات) للعام الدراسي 2025/2026، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أن هذه الأسعار لا تشمل كتب المستوى الرفيع.

أسعار الفصل الدراسي الأول

مرحلة رياض الأطفال: 300 جنيه

الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي: 400 جنيه.

الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي: 550 جنيه.

الصفان الأول والثاني الإعدادي: 550 جنيه .

الصف الثالث الإعدادي: 1000 جنيه.

أسعار الفصل الدراسي الثاني

مرحلة رياض الأطفال: 300 جنيه.

الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي: 400 جنيه.

الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي: 550 جنيه.

الصفان الأول والثاني الإعدادي: 550 جنيه.

مستند

