أسعار الكتب المدرسية للمدارس الخاصة 2026.. التفاصيل كاملة
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيم المقررة لأسعار الكتب المدرسية بمدارس التعليم الخاص (عربي – لغات) للعام الدراسي 2025/2026، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أن هذه الأسعار لا تشمل كتب المستوى الرفيع.
أسعار الفصل الدراسي الأول
مرحلة رياض الأطفال: 300 جنيه
الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي: 400 جنيه.
الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي: 550 جنيه.
الصفان الأول والثاني الإعدادي: 550 جنيه .
الصف الثالث الإعدادي: 1000 جنيه.
أسعار الفصل الدراسي الثاني
مرحلة رياض الأطفال: 300 جنيه.
الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي: 400 جنيه.
الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي: 550 جنيه.
الصفان الأول والثاني الإعدادي: 550 جنيه.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2025
أسعار كتب المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد تبدأ من 830 جنيهًا
تفاصيل إنشاء مدارس تكنولوجية لصناعة الدواء بالتعاون مع إيطاليا
فيديو قد يعجبك: