كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 الخاص بنظام البكالوريا، أن طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون بالتقدم للامتحانات للمرة الأولى في العام الدراسي المقرر لكل مادة، ولا يُسمح لهم بتقديم أو تأجيل الاختبار.

وأضاف القرار أن للطلاب الحق في إعادة الامتحان بعد ذلك مباشرة في السنوات الدراسية التالية للعام الذي تم فيه أداء الامتحان لأول مرة.

البكالوريا بديل مجاني للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام البكالوريا يعد أحد البدائل المجانية لنظام الثانوية العامة، ويحق التقدم له لمن حصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

كما شددت على أن القواعد الخاصة بقبول الطلاب في هذا النظام هي ذاتها المطبقة على الثانوية العامة، سواء فيما يخص شروط الالتحاق أو المجموع الكلي للدرجات المعلن بالتنسيق لكل محافظة.

3 سنوات دراسة وشهادة معتمدة

أوضحت الوزارة أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا الجديد تستمر ثلاث سنوات كاملة، يحصل الطالب بعدها على شهادة البكالوريا المصرية، والتي تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وتُتيح له فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والجامعات داخل مصر وخارجها.

