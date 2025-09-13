إعلان

بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب

11:34 م السبت 13 سبتمبر 2025

إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة بتأجيل تنسيقهم بالمعاهد العليا وبعض الكليات بالجامعات الحكومية لحين إعلان نتيجة تنسيقهم بكليات جامعة الأزهر، يعلن مكتب التنسيق إرجاء تنسيقهم، لحين انتهاء تنسيق كليات جامعة الأزهر.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد تنسيقهم في وقت لاحق.

وكان مكتب التنسيق قد أعلن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، منذ ساعتين.

