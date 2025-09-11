استعلم الآن.. نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا، عن ظهور نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء مراحل الفحص والمراجعة الخاصة بملفات الطلاب المتقدمين.

رابط نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين

أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لمعرفة نتيجة التقديم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة النتيجة الدخول على الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والاطلاع على نتيجة القبول بالمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في دقائق معدودة.

