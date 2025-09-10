توجيهات من مدير تعليم الجيزة للإدارات بشأن العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية موسعة شملت إدارات الوراق وشمال الجيزة التعليمية، لمتابعة جاهزية المدارس ومشروعات الصيانة والتطوير، في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026,

متابعة شاملة للاستعدادات

وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة عددًا من المدارس في إدارة الوراق التعليمية، منها مدرسة السادات الابتدائية ومدرسة الشروق الثانوية ومدرسة السلام الابتدائية.

وقد شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة وفق أعلى المعايير قبل بدء الدراسة، موجّهًا بالتنسيق المباشر مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة.

كما تابع عطية خلال جولته في إدارة شمال الجيزة التعليمية أعمال التطوير بـ مدرسة الشهيد علي خالد علي، واطّلع على جاهزية الفصول الدراسية وآليات تسليم الكتب المدرسية للطلاب في الوقت المناسب.

رسائل حاسمة

أكد وكيل الوزارة أن "التعليم رسالة سامية، ولن نسمح بتحميل ولي الأمر أي أعباء إضافية"، مشددًا على حظر إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من المدارس، كما وجّه باستمرار التفتيش الميداني والتواجد المباشر في المؤسسات التعليمية لمتابعة تنفيذ خطط الاستعداد للعام الدراسي.

تواصل مع أولياء الأمور والمعلمين

حرص عطية على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات أولياء الأمور والمعلمين خلال الجولة، مؤكدًا أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن الوزارة تعمل على تذليل العقبات وتقديم الدعم الكامل لضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا.

