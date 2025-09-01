كتب- أحمد الجندي:

استكملت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية تعليم القاهرة، اليوم الإثنين، جولات ميدانية مكثفة لإدارة المرج التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، حيث كان في استقبالها أيمن الفخراني، مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس.

بدأت الجولة بمتابعة نقل العاملين من مقر الإدارة القديم بحي المرج إلى ديوان عام الإدارة الجديد، حيث حرصت مدير المديرية على تفقد سير العمل في الأقسام المختلفة، مؤكدة على ضرورة الجد والإخلاص في أداء المهام، مع سرعة نقل جميع العاملين من مدرسة خالد بن الوليد لاستغلال المباني كفصول لتقليل الكثافة الطلابية.

ثم توجهت الدكتورة همت أبو كيلة إلى مدرسة أبو بكر الصديق، لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وشددت على استكمال أعمال الصيانة والدهانات، والالتزام بالتحضيرات النهائية، بالإضافة إلى تقدير المسئولية من قبل القائمين على العملية التعليمية.

كما تابعت مدير المديرية مدرسة خالد بن الوليد، حيث قامت بتفقد المكتبة المدرسية، مؤكدة على الاهتمام بها، بالإضافة إلى تجهيز الفصول من حيث النظافة والإضاءة والتهوية، وضمان تعليق قوائم الفصول داخل كل فصل مع مراعاة الالتزام بالكثافة الطلابية، كما التقت عددًا من المعلمين لاستطلاع آرائهم حول سير العملية التعليمية ومواجهة أي معوقات، وشددت على سرعة صرف مستحقات العاملين.

واستكملت الجولة بمتابعة مدرسة الفاروق عمر، للتأكد من وجود الكرفانات ووصول الديسكات إليها، بهدف تقليل كثافة الفصول وتحقيق بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة المرج الثانوية بنين، حيث ناقشت مدير المديرية مع الطلاب الملحقين بالصف الأول الثانوي موضوع البكالوريا المصرية والثانوية العامة، موضحة أوجه الاختلاف بين النظامين.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالكثافة الطلابية، استكمال أعمال الصيانة والتشجير، تجهيز الجداول الدراسية، وسد أي عجز في المعلمين لضمان عدم ترك أي فصل بدون معلم.

