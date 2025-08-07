خفض تنسيق مدارس التعليم الفني بمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

