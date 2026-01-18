أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة تبدي رغبة حقيقية في دفع المفاوضات نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي الجاد على إسرائيل يُعد العنصر الحاسم الذي تعول عليه دول الوساطة لتحقيق تقدم ملموس.

وقال "الشحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة"، إن دول الوساطة تراهن بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ممارسة ضغوط حقيقية على تل أبيب.

وأضاف الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الضغط يمثل "مربط الفرس" في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

تابع أن الجانب الفلسطيني يظهر تجاوبًا مباشرًا ورغبة واضحة في المضي قدمًا، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل محاولاتها لخلق عقبات وذرائع جديدة لإطالة أمد الأزمة وفرض شروط إضافية على طاولة التفاوض، في سياق سياستها المعتادة.

وأشار إلى أن دول الوساطة، وعلى رأسها مصر، تتعامل مع الملف وفق فقه الأولويات، لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يمثلان الهدف العاجل في هذه المرحلة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، مشددًا على أن جدية التحرك قادرة على تجاوز العراقيل الإسرائيلية رغم طبيعتها العدائية.

وأكد أن القاهرة تمارس دورًا محوريًا في توحيد الموقف الفلسطيني، موضحًا أن هذا التوحيد يُعد إحدى العقبات التي طالما استغلتها إسرائيل سابقًا، وأن الخروج بقائمة فلسطينية متفق عليها يعكس عمق التأثير المصري في إدارة الأزمة ودعم مسار التفاوض.