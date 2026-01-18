إعلان

خبير سياسي: الضغط الأمريكي على إسرائيل "مربط الفرس" للانتقال لمرحلة جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

08:17 م 18/01/2026

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة تبدي رغبة حقيقية في دفع المفاوضات نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي الجاد على إسرائيل يُعد العنصر الحاسم الذي تعول عليه دول الوساطة لتحقيق تقدم ملموس.

وقال "الشحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة"، إن دول الوساطة تراهن بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ممارسة ضغوط حقيقية على تل أبيب.

وأضاف الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الضغط يمثل "مربط الفرس" في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

تابع أن الجانب الفلسطيني يظهر تجاوبًا مباشرًا ورغبة واضحة في المضي قدمًا، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل محاولاتها لخلق عقبات وذرائع جديدة لإطالة أمد الأزمة وفرض شروط إضافية على طاولة التفاوض، في سياق سياستها المعتادة.

وأشار إلى أن دول الوساطة، وعلى رأسها مصر، تتعامل مع الملف وفق فقه الأولويات، لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يمثلان الهدف العاجل في هذه المرحلة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، مشددًا على أن جدية التحرك قادرة على تجاوز العراقيل الإسرائيلية رغم طبيعتها العدائية.

وأكد أن القاهرة تمارس دورًا محوريًا في توحيد الموقف الفلسطيني، موضحًا أن هذا التوحيد يُعد إحدى العقبات التي طالما استغلتها إسرائيل سابقًا، وأن الخروج بقائمة فلسطينية متفق عليها يعكس عمق التأثير المصري في إدارة الأزمة ودعم مسار التفاوض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو اتفاق غزة ادارة غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة
"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

0 0
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا