ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح

كتبت- داليا الظنيني:

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الصف الثالث الثانوي لا يشتمل على أعمال سنة، وذلك لأنه عام شهادة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج السادسة مساءًا، المذاع على قناة الحياة، أن الوضع يختلف بالنسبة للصف الثاني الثانوي، حيث يُعتبر عام نقل، وبالتالي توجد به أعمال سنة.

وأضاف أن نظام "البكالوريا" لا يتضمن أي أعمال سنة في الصفين الثاني والثالث، لأن كلا العامين يُعدان شهادة ذات مجموع تراكمي، مبينًا أنه يتضمن هذا النظام 4 مواد دراسية في الصف الثاني و3 مواد في الصف الثالث.

كما أكد زلطة على أهمية حضور الطلاب للمدرسة، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات لضمان التزام الطلاب بالحضور، خاصة فيما يتعلق بشهادة البكالوريا، وأعلن أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون يوم 20 سبتمبر.