التعليم ترد على هجوم أصحاب السناتر على نظام البكالوريا

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج في نظام شهادة البكالوريا المصرية ليست معقدة أو صعبة والإطار العام للمناهج ثابت.

وأوضح " زلطة"، على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، أن مناهج مواد الصف الأول الثانوي واحدة في النظامين وهناك كثير من المواد المشتركة بين النظامين في الصف الثاني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أعمال سنة بداية من الصف الثاني في نظام البكالوريا، مشيراُ إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تقديم أفضل جودة تعليمية دون تحميل العبء علي أولياء الأمور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على أن أصحاب السناتر يهاجمون البكالوريا لتخوفهم من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.

