إعلان

التعليم ترد على هجوم أصحاب السناتر على نظام البكالوريا

04:02 م الجمعة 29 أغسطس 2025

شادي زلطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج في نظام شهادة البكالوريا المصرية ليست معقدة أو صعبة والإطار العام للمناهج ثابت.

وأوضح " زلطة"، على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، أن مناهج مواد الصف الأول الثانوي واحدة في النظامين وهناك كثير من المواد المشتركة بين النظامين في الصف الثاني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أعمال سنة بداية من الصف الثاني في نظام البكالوريا، مشيراُ إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تقديم أفضل جودة تعليمية دون تحميل العبء علي أولياء الأمور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على أن أصحاب السناتر يهاجمون البكالوريا لتخوفهم من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.

اقرأ أيضًا:

هل يشهد "سبتمبر" موجات شديدة الحرارة؟.. الأرصاد توضح

معايير جديدة من الصحة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية

"أنا من جبهة المعارضة".. الجلاد يكشف كواليس استبعاد "مستقبل وطن" لبعض مرشحيه في انتخابات الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم نظام البكالوريا شهادة البكالوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026