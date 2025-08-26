محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98%

قنا- عبدالرحمن القرشي:

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 98.15%، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 17 ألفًا و760 طالبًا وطالبة، حضر منهم 15 ألفًا و761، فيما بلغ عدد الناجحين 15 ألفًا و470 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 98.15%.

وأشار إلى أنه بهذه النتيجة يصبح إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدورين الأول والثاني 58 ألفًا و842 طالبًا وطالبة، حضر منهم 56 ألفًا و850، ونجح 54 ألفًا و813 بنسبة نجاح إجمالية 96.42%.

كما اعتمد محافظ قنا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ عدد المتقدمين 189 طالبًا، ونجح جميع الحاضرين منهم وعددهم 117 طالبًا بنسبة نجاح 100%.

كذلك اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع، والتي جاءت بنسبة نجاح كاملة 100%.

ومن جانبه وجه محافظ قنا خالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وحصد أعلى الدرجات والمراكز المتقدمة.