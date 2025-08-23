بدء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ضمن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025، وذلك في آخر يوم من أيام امتحانات الدور الثاني.

ويستمر الامتحان لمدة ساعتين، حيث يبدأ في تمام الساعة ٩ صباحًا وينتهي الساعة ١١ ظهرًا، وسط إجراءات تأمين واستعدادات مشددة داخل جميع اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بتعليمات اللجان والحفاظ على النظام العام أثناء أداء الامتحان، مشيرة إلى أن جميع المواد تم تجهيزها بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

