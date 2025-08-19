إعلان

بدء امتحان الفيزياء لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الشعبة العلمية

09:00 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة أرشيفية

كتب- أحمد الجندي:

بدأ الان طلاب الثانوية العامة الدور الثاني للشعبة العلمية أداء امتحان مادة الفيزياء، المقرر انطلاقه في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتجرى الامتحانات تحت متابعة دقيقة من لجان المراقبة والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الامتحانية لضمان سير العملية بسلاسة وانضباط.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الامتحان لحظة بلحظة، مع التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

