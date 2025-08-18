نظام البكالوريا| مسار اختياري يعادل الثانوية العامة في سنوات الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التحاق الطلاب بنظام البكالوريا سيكون اختيارًا مطلقًا، حيث يمكن للطالب أن يقرر الانضمام إليه أو الاستمرار في الثانوية العامة التقليدية، مشددة على أنه لا يحق لأي جهة إجبار الطالب على دخول مسار تعليمي بعينه.

وكشفت الوزارة أن تعديلات قانون التعليم الأخيرة تضمنت تخصيص فصل كامل بعنوان التعليم بنظام البكالوريا، حيث أوضحت المادة (37 مكررًا) أن هذا النظام مجاني، ويستهدف الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع التنبيه على أنه لا يجوز التحويل من وإلى هذا النظام خلال سنوات الدراسة.

مدة الدراسة وشهادة البكالوريا

ووفقًا للمادة (37 مكرر 1)، تستمر الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويحصل الطالب بعد اجتيازها على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة، كما نص القانون على أن مجلس الوزراء يحدد القواعد الخاصة بترخيص تشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، بينما يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القواعد المنظمة لقبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

المناهج ونظم الامتحانات

أما المادة (37 مكررًا 2)، فقد أسندت إلى وزير التربية والتعليم، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مسؤولية تحديد الأقسام والشُعب والمسارات التي يتضمنها نظام البكالوريا، وتشمل هذه القرارات المقررات الدراسية والمواد الأساسية والاختيارية، فضلًا عن المواد التخصصية التي يجب أن ينجح فيها الطالب.

كما تضمنت المادة نفسها تنظيم الامتحانات، حيث تُعقد في نهاية كل عام دراسي على دورتين، وتدخل نتائجها في حساب المجموع النهائي.

وأوضحت أن المرة الأولى للتقدم للامتحان مجانية، بينما تُفرض رسوم على المحاولات التالية لا تتجاوز 200 جنيه للمادة، مع السماح بزيادة تدريجية لهذه الرسوم بقرار وزاري، على ألا تتخطى 400 جنيه كحد أقصى لكل مادة.

