كتب- أحمد الجندي :

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة الاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع التأكيد على مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات والورش، إلى جانب التحقق من كفاءة المعدات الفنية والتقنية، كما طالبت الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالصيانة أو الاستبدال، بما يضمن رفع كفاءة المحتوى العملي والتطبيقي للطلاب، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة.

توفير الكتب وتسليمها قبل الدراسة

وأكدت الوزارة التزامها بتسليم جميع الكتب الدراسية إلى الطلاب بشكل كامل قبل بداية العام الدراسي، مع إتاحة النسخ الإلكترونية للمقررات والبرامج المطورة، لتمكين الطلاب من الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية بجانب النسخ الورقية.

منع الكتب غير المعتمدة من الوزارة

ونبهت وزارة التعليم على منع تداول أو استخدام أي كتب أو مناهج تعليمية لم تصدر عنها رسميًا، مؤكدة أن المصدر الوحيد المعتمد للمقررات الدراسية هو ما تنتجه الوزارة فقط.

كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق نظام التقييم وفق القرارات الوزارية أرقام 136 و137 و138 لسنة 2024، الخاصة بتنظيم آليات التقييم بمختلف المراحل الدراسية.

وأكدت على الالتزام الكامل بجميع البنود الواردة بهذه القرارات، مع مراعاة التعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للتعليم العام بشأن تعديل الفترات الدراسية بما يتوافق مع خطط تطوير المناهج الجديدة.

