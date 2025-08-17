إعلان

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

09:00 ص الأحد 17 أغسطس 2025

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت الآن، في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويؤدي الطلاب الامتحان داخل اللجان المخصصة لهم وسط متابعة مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الامتحان لحظة بلحظة، مع التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

