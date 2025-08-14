"التعليم" يكشف موعد تطبيق نظام أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية

كتب- حسن مرسي:

أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التطبيق الفعلي لنظام أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي سيبدأ في العام الدراسي 2027-2028.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 169 لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات على قانون التعليم، بما في ذلك تطبيق أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% لطلاب المرحلة الإعدادية.

وأوضح زلطة أن القانون لم يحدد موعدًا لتطبيق هذا النظام، ولكن الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارًا محددًا أن البدء الفعلي سيكون على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2025-2026.

وتابع متحدث التعليم، أن هؤلاء الطلاب هم من سيطبق عليهم النظام عند وصولهم إلى الصف الثالث الإعدادي.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أكد المتحدث أن الأمور محكمة جدًا، وأن درجات أعمال السنة لن تكون تقديرًا فرديًا للمعلم.

وأشار إلى أن جزءًا من التقييم سيعتمد على نسبة حضور الطلاب اليومي، وهو نظام مطبق بالفعل بنجاح دون شكاوى.

وأضاف أن الجزء الآخر سيشمل الاختبارات الشهرية، مبينًا أن الوزارة ستصدر قرارًا لاحقًا لتنظيم هذا الأمر وتحديد النسب المقررة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وجود لجان متابعة مستمرة على أرض الواقع لضمان الشفافية والعدالة في التقييم.