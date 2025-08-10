موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة بنظامها الحديث، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 16 أغسطس 2025، على أن تستمر حتى السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد، بينما تُختتم في الاثنين 25 أغسطس لطلاب النظام القديم.

كما تنطلق في نفس التاريخ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تمتد حتى الاثنين 25 أغسطس 2025.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، جاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

السبت 16 أغسطس 2025: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 17 أغسطس 2025: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 18 أغسطس 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 19 أغسطس 2025: الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ لشعبة أدبي.

الأربعاء 20 أغسطس 2025: الرياضيات البحتة لطلاب علمي رياضة.

الخميس 21 أغسطس 2025: الكيمياء لشعبة علمي، والجغرافيا لشعبة أدبي.

السبت 22 أغسطس 2025: الأحياء لطلاب علمي علوم، والرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

اقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني السبت 9 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية.. تنسيق ومقاعد مستقلة في الكليات والمعاهد للثانوية العامة حديث وقديم

تعليم القاهرة: 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للإعدادية أمام 154 لجنة