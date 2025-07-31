"تعليم القاهرة" تعلن فتح التقديم للوظائف الإشرافية 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة داخل ديوان المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك في إطار خطتها لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الإداري للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكدت المديرية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم التي تهدف رفع جودة التعليم والارتقاء بالخدمات التعليمية، من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات القادرة على تنفيذ خطط التطوير وتنمية المهارات الإدارية والفنية داخل المؤسسات التعليمية.

شروط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

أوضحت المديرية أن شروط التقديم للوظائف متاحة بشكل تفصيلي وواضح على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مشددة على أهمية الاطلاع الدقيق على الشروط قبل الشروع في التقديم، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على فرص القبول. ويمكن الوصول إلى تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي: http://jobs.caoa.gov.eg

تقديم الطلبات بالإدارات التعليمية

أما عن أماكن التقديم، فقد أشارت المديرية إلى أنه سيتم استقبال الطلبات والمستندات المطلوبة مباشرة داخل الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك وفقًا للتنسيقات الخاصة بكل إدارة تعليمية، على أن تُراعى الدقة في استيفاء الأوراق والالتزام بالمواعيد المحددة.

لدقة في استيفاء الأوراق والالتزام بالمواعيد المحددة.

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