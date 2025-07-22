نتيجة الثانوية العامة 2025.. التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

أفادت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لطلاب الثانوية العامة 2025 قد انتهت رسميًا داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن لجان الكنترول انتهت كذلك من إعداد القائمة النهائية لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، والتي تضم نخبة من الطلاب المتفوقين في الشعبتين العلمية والأدبية، بعد مراجعة دقيقة للدرجات لضمان دقة النتائج.

ومن المقرر أن تشمل قائمة الأوائل طلابًا من شعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، بالإضافة إلى القسم الأدبي، إلى جانب أوائل طلاب الدمج التعليمي، وكذلك أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك في إطار حرص الوزارة على إبراز النماذج المتميزة من مختلف الفئات التعليمية.

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