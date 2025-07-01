ننشر مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية، حيث يعقد امتحان الجغرافيا يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يتكون من 46 سؤالًا، بحيث تشكل أسئلة الاختيار من متعدد 85% من إجمالي الأسئلة، بينما تمثل الأسئلة المقالية 15%.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت النماذج الاسترشادية لطلاب الصف للصف الثانوي، حيث كشفت عن النماذج الخاصة بمادة الجغرافيا عبر موقعها الرسمي وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص تدريب فعالة للطلاب على الامتحانات النهائية، عبر الرابط التالي اضغط هنا

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